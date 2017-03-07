İsrail Enerji Bakanı Steinitz Türkiye'ye gelecek

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Steinitz'in nisanda İstanbul'da yapılacak Atlantik Konseyi toplantısı kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunması bekleniyor.

İstanbul'da düzenlenecek konferansta, bölgesel odak çerçevesinde enerji, ekonomi ve güvenlik konularındaki küresel gelişmeler ele alınacak.

Geçen yıl ekimde 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında İstanbul'a gelen Steinitz, 6 yıl aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk bakan olmuştu.

İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüşen Steinitz, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ihracı yapacak bir boru hattı kurulmasına yönelik iki hükümet arasında özel bir diyalog kanalı açmaya karar verdiklerini belirtmişti.

Projeyi değerlendirmek üzere kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını geçen yıl 15 Kasım'da İstanbul'da yapmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet de şubat ayı başında Tel Aviv ve Gazze'ye ziyarette bulunmuştu. AA