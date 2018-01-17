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Buradasınız : » » Isparta'da CASA tipi askeri uçak düştü

Isparta'da CASA tipi askeri uçak düştü

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçağın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

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Ispartada CASA tipi askeri uçak düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla, içinde 2 pilot ve bir teknisyenle kalkış yaptı.

Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatı kesildi. Derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. 

Saat 14.30'da Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde uçağın enkazına ve üç şehit personelin naaşlarına ulaşıldı. 

Isparta Valisi Günaydın: Yalvaç'ın Kaşıkara bölgesinde düştü

Isparta Valisi Şehmus Günaydın TRT Haber'e yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu bildirdi.

Etiketler: uçak kazası, ıskarta, casa eğitim uçağı
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