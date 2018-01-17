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Buradasınız : » » Isparta'da CASA tipi askeri eğitim uçağı düştü

Isparta'da CASA tipi askeri eğitim uçağı düştü

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçağın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla, içinde 2 pilot ve bir teknisyenle kalkış yaptı.

Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatı kesildi. Derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. 

Saat 14.30'da Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde uçağın enkazına ve üç şehit personelin naaşlarına ulaşıldı. 

 

Isparta Valisi Günaydın: Yalvaç'ın Kaşıkara bölgesinde düştü

Isparta Valisi Şehmus Günaydın TRT Haber'e yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu bildirdi.

Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. Askeri uçağın enkazına giden Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkaraköyü’nde yolu kesen jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Düşüş nedeni araştırılan CN 235 CASA tipi askeri eğitim uçağında Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Arlı şehit oldu. Cenazeler, askeri bir helikopterle olay yerine ulaşan ekipler tarafından enkazdan çıkartıldı.

Etiketler: uçak kazası, ıskarta, casa eğitim uçağı
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