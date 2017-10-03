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Buradasınız : » » 'İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygı esastır'

'İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygı esastır'

Müftüoğlu, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." dedi.

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İspanyanın toprak bütünlüğüne saygı esastır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin yasa dışı ilan edilen referandum girişimi hakkında bir soruya cevap verdi.

Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'deki referandum girişimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Müftüoğlu, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." dedi.

Müftüoğlu, "Tarihten gelen yakın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip olduğumuz İspanya'nın bu tür sınamaları aşacağına ve demokratik bir yaklaşımla ulusal diyalog ortamını en iyi şekilde tesis edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri, polis ve jandarmanın oy merkezlerine ve bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını söylemişti.

İspanya İçişleri Bakanlığı dün Katalonya'da yapılan yasa dışı referandumla ilgili 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını, 9 ulusal polis ve 3 jandarmanın yaralandığını duyurmuştu.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müft, Katalonya, katalonya referandum
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