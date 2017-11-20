İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulunda 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

İlk iki turda gerekli oya ulaşılamadı

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

3. tur oylama sonuçları sonucunda, İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu https://t.co/LpeIaGdFTc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Kasım 2017

Dağlı adaylıktan çekildi

Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı'nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adayların hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamaması için üçüncü tur oylamasına başlandı.

Sonuca üçüncü turda ulaşıldı

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya ise 509 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

İsmail Kahraman kimdir?

İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize'de doğdu. Kahraman, ilk ve orta öğrenimini Karabük'te, liseyi de Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve mezun oldu.

29 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Birlik Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanı olan İsmail Kahraman, 21 Aralık 1994 tarihinde kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da kurucu üyesi olmuştur. Bir süre boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulunan İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer almıştır.

24 Aralık 1995 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan tarafından Doğru Yol Partisi koalisyonu ile kurulan 54. Hükümette Kültür Bakanlığı görevine geldi.

28 Şubat postmodern darbesiyle hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesinin ardından İsmail Kahraman'ın da Kültür Bakanlığı görevi sona erdi. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nden 21. Dönem milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlerde aday olmayan ve bir süre boyunca siyasete ara veren İsmail Kahraman, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerde yeniden AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi ve meclise geri döndü.

1 Kasım 2015'teki seçimlerden sonra TBMM'de milletvekili olarak yerini alan İsmail Kahraman, 22 Kasım 2015 tarihindeki TBMM Başkanlığı seçimlerinde TBMM'nin 27. Başkanı oldu.

20 Kasım 2017'de yapılan seçimde bir kez daha TBMM Başkanı olarak seçildi.