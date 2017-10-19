  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.66
    EURO 4.336
  • BIST 108154.25
    ALTIN 151.412
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'İslamofobi sömürgeciliğin tarihinden geliyor'

'İslamofobi sömürgeciliğin tarihinden geliyor'

Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, TRT World Forum'da bir panele konuşmacı olarak katıldı. Dünyada yükselen İslamofobi'nin nedenlerini ve nasıl önleneceğini anlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İslamofobi sömürgeciliğin tarihinden geliyor

Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, TRT World Forum'da konuşmacı olarak atıldığı panelde, batının müslüman dünyasına bakış açısını anlattı ve yükselen İslamofobik hareketin nedenlerine değindi.  

Ilyasah Shabazz, Müslümanların sorunlarının doğru anlatılamadığının altını çizdi ve şunları kaydetti; 

"50 yıl sonra bile hala aynı sıkıntıları çekmekteyiz. Bugün siyahi gençlerin hapiste olduğunu görüyoruz. Bugünkü sınama ne bugünkü sorun ne müslümanların, ne kadınların ne de siyahilerin sıkıntılarınn dile getirilmemesinden kaynaklanıyor. Siyahilerin hikayelerinin duyulması hatta ders kitaplarında anlatılması gerekiyor. Bu yüzden kitaplar yazıyorum kadınlar için kitap yazıyorum. Çünkü bu hikayeleri bizim anlatmamız gerekiyor. Bir noktada başaracağız. Yetişkinler olarak bunu başarmalıyız." 

"Bugün babam yaşasaydı zaten bu noktada olmazdık"

İnsan hakları savunucusu babası Malcom X'in izinden ayrılmadığını belirten Ilyasah Shabazz, "Sömürgeci zihniyetler dünya üzerinden kazınmadıkça İslamofobi'nin yol edilemeyeceğini söyledi. 

Shabazz, sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Bugün babam yaşasaydı zaten bu noktada olmazdık. Sadece yürüyelim demiyordu bir hedefiniz olduğu sürece bu protestoyu yapmanız gerekir. Çünkü İslam karşıtlığı dediğiniz zaman bunu çok iyi anlamınız lazım çok yanlış bir konu var. İslamofobiye sömürgecilik gözlüğünden bakmak istiyorum. Bu işin kaynağı ne? 11 Eylül'den sonra zirve yaptı. Hatta Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir zirve yaptı sanki kültürel bir çatışma gibi anlatıldı. Pek çok bilim adamı İslamofobinin küresel düzenin bir parçası olan 1492'ye kadar gittiğini söylüyorlar. Amerka'nın sömürülmesini söylüyorlar daha sonra zencilerin köleleştirilmesini İber yarım adasından müslümanların temizlenmesini başlangıç olarak gösteriyorlar. İslamofobi aslında çok uzun yıllardır tarihi olarak devam eden sömürgecilik tarihinin derinliklerinde olan bir olgudur. Müslümanların yanlış anlatılmasından kaynaklanıyor." 

Etiketler: Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER