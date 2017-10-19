'İslamofobi sömürgeciliğin tarihinden geliyor'

Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, TRT World Forum'da konuşmacı olarak atıldığı panelde, batının müslüman dünyasına bakış açısını anlattı ve yükselen İslamofobik hareketin nedenlerine değindi.

Ilyasah Shabazz, Müslümanların sorunlarının doğru anlatılamadığının altını çizdi ve şunları kaydetti;

"50 yıl sonra bile hala aynı sıkıntıları çekmekteyiz. Bugün siyahi gençlerin hapiste olduğunu görüyoruz. Bugünkü sınama ne bugünkü sorun ne müslümanların, ne kadınların ne de siyahilerin sıkıntılarınn dile getirilmemesinden kaynaklanıyor. Siyahilerin hikayelerinin duyulması hatta ders kitaplarında anlatılması gerekiyor. Bu yüzden kitaplar yazıyorum kadınlar için kitap yazıyorum. Çünkü bu hikayeleri bizim anlatmamız gerekiyor. Bir noktada başaracağız. Yetişkinler olarak bunu başarmalıyız."

"Bugün babam yaşasaydı zaten bu noktada olmazdık"

İnsan hakları savunucusu babası Malcom X'in izinden ayrılmadığını belirten Ilyasah Shabazz, "Sömürgeci zihniyetler dünya üzerinden kazınmadıkça İslamofobi'nin yol edilemeyeceğini söyledi.

Shabazz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugün babam yaşasaydı zaten bu noktada olmazdık. Sadece yürüyelim demiyordu bir hedefiniz olduğu sürece bu protestoyu yapmanız gerekir. Çünkü İslam karşıtlığı dediğiniz zaman bunu çok iyi anlamınız lazım çok yanlış bir konu var. İslamofobiye sömürgecilik gözlüğünden bakmak istiyorum. Bu işin kaynağı ne? 11 Eylül'den sonra zirve yaptı. Hatta Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir zirve yaptı sanki kültürel bir çatışma gibi anlatıldı. Pek çok bilim adamı İslamofobinin küresel düzenin bir parçası olan 1492'ye kadar gittiğini söylüyorlar. Amerka'nın sömürülmesini söylüyorlar daha sonra zencilerin köleleştirilmesini İber yarım adasından müslümanların temizlenmesini başlangıç olarak gösteriyorlar. İslamofobi aslında çok uzun yıllardır tarihi olarak devam eden sömürgecilik tarihinin derinliklerinde olan bir olgudur. Müslümanların yanlış anlatılmasından kaynaklanıyor."