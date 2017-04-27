Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'ın Meşhed kentinde "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar" konferansında yaptığı konuşmada aile kurumunun önemini vurguladı.

İslam dünyasının karşılaştığı sorun ve tehditler içinde aile değerlerine dikkat çekilmesini son derece doğru bulduğunu söyleyen Kaya, çözüm için strateji ve eylem planları geliştirmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Günümüz dünyasında insanlık adına büyük acı ve dramlar yaşanıyor. Milyonlarca insan topraklarından çıkartılarak açlığa, yokluğa ve hatta ölüme mahkum ediliyor." diyen Kaya, Türkiye'nin "ensar ruhuyla" yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini ve sığınmacıların yaklaşık yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Kaya, "Özellikle çocuk ve kadınlarla bir araya geliyor, insanlık dışı bu zulümden en fazla mağdur olanların çocuk ve kadınlar olduğuna bizzat tanıklık ediyorum. Bütün bu dramlar, en fazla aile kurumunu etkiliyor; geride dağılmış aileler, eşini kaybetmiş kadınlar ve yetim çocuklar bırakıyor." dedi.

Batı dünyasında oluşturulan algı karşısında İslam'ın doğru anlatılması gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Barış dini yüce İslam, terör ve şiddetle anılıyor. İslamofobi lobisi etkin biçimde çalışıyor. Yürütülen algı operasyonlarıyla da 'İslami terör' kavramı, özellikle Batı dünyasında giderek zihinlere yerleştirilmiş durumda. Bu nedenle İslam'ın sevgi ve kardeşlik mesajını bütün dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurmak ortak sorumluluğumuzdur. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İslam, bize kendi ailemizden başlayarak yeryüzünde adaleti, merhameti, yardımlaşmayı ve iyiliği hakim kılmayı emrediyor."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İslam medeniyetinin aile kurumu üzerine inşa edildiğini aktararak, "Aile kurumunun gelecek için önemini kavramış, kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcısı olarak güçlü yarınları birlikte oluşturacak bir yeni güç birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.