Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK Toplantısında konuştu. İslam ülkelerine seslendi.

İslam coğrafyasını kana bulayan terör örgütlerinin arkasındaki küresel güçleri olduğunu belirten Erdoğan, " Bunların amacı İslamı yok etmek, bunun için kirli bir oyun oynuyorlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

-İstişarenin maksadına ulaşbilmesi için alınan kararların samimi olması gerekir. Bu tür toplantıların görüş alış verişinden öte bir manası olmalıdır. Ancak bu şekilde harcanan emekler amacına ulaşır, ümmetin dertlerine deva olabilir.

'Terör örgütlerinin arkasındaki küresel güçleri görmeliyiz'

-İslam dünyası olarak gerek ekonomik gerekse siyasi olarak bir fitne döneminden geçiyoruz. Dünyanın dört bir tarafında çocuklarının cansız bedenlerine sarılan annelerin feryadı duyuluyor. Bombalar altındaki Halep'te artık ezan sesleri duyulmuyor. İzleri silinen sadece İslam medeniyetinin mührü değil onurumuz ve haysiyetimizdir. Bunun müsebbipleri elbetteki terör örgütleri, DEAŞ, El-Kaide, YPG gibi terör örgütlri bölgemizi kan gölüne çeviriyor. Ama bunlar bizim bu örgütlerin arkasındaki asıl aktörleri görmemize engel değil.

'İslamı yok etmek için kirli bir oyun oynanıyor'

-İslamı yok etmek için kirli bir oyun oynanıyor. İslam dünyasının birliğini ve zenginliğini hatta geleceğini yok etmek için oyunlar oynanıyor. Kimi zaman etnik oyunlarla fay hatları açılmaya çalışılıyor. Çatışmalı kavgalı bir toplumsal yapı kurgulanıyor. Gerilimler tırmandırılarak müslümanların kaynakları sıcak para baronlarına peşkeş çekiliyor. Böylece medeniyete harcanacak bu kaynaklar batılı dünyaya akıyor.

-Yağmalanan sadece yer altı ve üstü zenginliklerimiz değil asıl hedef İslam dünyasını çökertmek hepimizi felç etmektir. Çünkü müslümanlar son iki asırdar yaşanan tüm sıkıntılara rağmen küresel anlamında tüm iddialarını sürdürmeye devam ettiler. Suriye ve Arakan'da yaşananlara karşı tepkisizlik batı dünyasının gerçek yüzünü ortaya koydu.

'Müslümanlar kendilerine biçilen rolü kabul edemez!'

-İslam ülkelerinin batıya verdikleri yüzlerce milyar dolarlık silah siparişleri kimlerin kazanmasını sağlıyor? Ülkelerimizin yeniden yapay sınırlarla çevrilmesi kimlerin işine geliyor? Bu soruların cevap bulması bizim yeniden olayları değerlendirmesine yardımcı olacak. Müslümanlar kendilerine biçilen rolü sorgusuz sualsiz kabul edemez! Kimler tarafından beslendiği artık ortaya çıkmış bu katil sürülerine sessiz kalamayız.Öte yandan elbette iddia sahibi olmak imkan sahibi olmayı da gerektirir. İslam dünyası çok büyük imkanlara sahip. Bize düşen görev bu coğrafyayı bir araya getirip, gelişimini ve birlikteliğini sağlamak. Ancak halen ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bölgemizdeki gelişmelere zamanında müdahale edemiyoruz. Dayanışmanın arzu edilen seviyede değiliz. Özellikle İSEDAK'ı etkin olarak kullanmalıyız.

'Ticaret ve yatırımlarımızı arttırmalıyız'

- İSEDAK çok değerli işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor. Ülkelerimizin tüm kapasitelerini harekete geçirilirken birlikte çalışma kültürü de geliştiriliyor. Aramızdaki ticari potansiyeline ivedilikle herekete geçirmeliyiz. Ticaret ve yatırımlarımızı arttırırken kendi sorunlarımızı da çözme kabiliyetimizi geliştirmeliyiz.

-İİT'nın Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ni Astana'da gerçekleştirdik. Burada İslam dünyası adına çok önemli kararlar aldık. Bilim Sanayi ve Teknolojide yapılacaklar ve yenilikler ekonomik işbirliğimize katkılar sağlayacak. Kararlarımızın hayata geçirilebilmesi için öğrenci ve akademik dayanışması yapılacak. Hali hazırda 9 bin 500 öğrenci islam ülkelerinden gelerek bursla Türkiye'de öğrenim görüyor.

Kaynak: TRTHABER