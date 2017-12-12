İslam ülkelerinin liderleri Türkiye'de Kudüs için toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplanıyor.

Yarın yapılacak zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek Kudüs'ün ABD tarafından "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasına karşılık atılacak adımları ele alacak. Söz konusu toplantının ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Zirve öncesinde ilk olarak bugün kıdemli memurlar toplantısı düzenlenecek, yarın ise öğlene kadar Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılacak.

Kazakistan ve Özbekistan'dan ise meclis başkanları zirveye katılacak

İİT Olağanüstü Zirvesi'ne 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden katılım olacak. Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Somali, Sudan, Togo, Ürdün ve Yemen'den cumhurbaşkanı, devlet başkanı ya da kral, Cibuti, Malezya ve Pakistan’dan da başbakan düzeyinde katılım gerçekleşecek. Komorlar devlet sekreteri, Umman başbakan yardımcısı seviyesinde temsil edilecek. Kazakistan ve Özbekistan'dan ise meclis başkanları zirveye katılacak.

Gözlemci ülkelerden KKTC’yi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, misafir ülke statüsünde bulunan Venezuela’yı da zirvede Devlet Başkanı Nicolas Maduro temsil edecek.

Trump, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullandı. ABD lideri, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Karara başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyadan tepki yağarken, BMGK , Arap Birliği ve İİT olağanüstü toplanma kararı almıştı.

BMGK toplantısında, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın ilerletilmesi için uluslararası çaba sarf edilmesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride de Trump'ın kararının "hükümsüz" olduğu belirtilerek Washington yönetimine kararını iptal etmesi çağrısında bulunulmuştu.

AA