'İslam, proje teröristler üzerinden lekelenmeye çalışılıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Muayede Salonu'ndaki Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Harcanan onca mesai eksik ve yarım kalacaktır”

Özellikle de bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum. Meselelerin ve problemlerle ilgili çözüm yollarının tespiti elbette çok önemlidir. Fakat alınan kararların kuvveden fiile geçirilmesi çok daha önemlidir. Yoksa verilen bunca emek, harcanan onca mesai eksik ve yarım kalacaktır.

“Pusula olarak kıldığım dört başlığım var”

Benim kendime siyasi ve idari hayatım boyunca pusula olarak kıldığım dört başlığım var. Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm gençliğe bu dört prensibi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Başarı zincirini oluşturan bu dört halkanın herhangi birinde kopma ve kırılma olursa başarıya ulaşmamız mümkün değildir.

"Pasaportlarımız ayrı olsa da, aynı ümmetin mensuplarıyız"

Bizler birbirini Allah için seven, burada Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Aramızdaki farklılıklar kardeşliğimize, ve muhabbetimize mani değildir. Binlerce kilometre ötede olsak da kıblemizin ve kalplerimizin yönü birdir. Pasaportlarımız ayrı olsa da, aynı ümmetin mensuplarıyız.

-Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak ya da İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir yapı teşkil edilerek bu zirve ile yakalanan ivme devam ettirilmeli.

-Habil ile Kabil’den bu yana kardeş kavgası her ne kadar hiç istenmese insan hayatının maalesef bir parçası olmuştur.

-Müslüman komşusu açken yatamayacak kadar etrafıyla hemhal olması gereken kişidir. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın anlayışı bir Müslüman'a yakışan bir davranış değildir.

"Bunu yeniden ele alıp bu işi düzeltmemiz lazım"

İslam dünyasının belli bölgelerinde ayrımı acımasızca yaşıyoruz. Öldüren de ölen de Allahu ekber diyor. Ölen de öldüren de Allah için diyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bizim bunu yeniden ele alıp bu işi düzeltmemiz lazım.

"Neticesi ölüm olduktan sonra her türlü silah suçtur"

Kendi aramızdaki çatışmaları Müslüman olarak kendimiz çözmüyoruz. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor. Onlara kalınca işte varil bombaları yağmaya başlıyor. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah, zaman zaman konvonsiyonel silah oluyor. Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangisi olursa olsun her türlü silah suçtur. Kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse konvansiyonel silahlarla yüzbinler öldürüldü.

-"DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam'ı karalamak isteyenlere de fırsat veriyor.

"İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden lekelenmeye çalışılıyor"

Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar son dönemlerin proje terör örgütleridir. Bunlarla bunu yürütüyorlar.

“Vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor”

11 Eylül terör saldırılarından bu yana Müslümanlar olarak çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerimizin gasbedilmek istendiğini görüyoruz.

İşte DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor. Sizin İslam dediğiniz bu mu diyorlar. Hani Müslüman kan dökmezdi, bunu diyorlar. Hani siz barış diniydiniz diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bizim bu işi tersine çevirmemiz lazım. Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor.

“Ahlaksızlığın daniskası onlarda”

Birçok batı ülkesi de kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu ateşe benzin döküyorlar, çok temizler ya... Ahlaksızlığın daniskası onlarda, katliamın daniskasını onlar yaptı, utanmadan sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar.

“Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir”

Giderek kötüleşen tablo karşısında Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir. Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur. Tarih boyunca da hiçbir zaman olmamıştır.

"Müslüman, hak ve adaletin tecellisi için çalışmak zorundadır"

İslam ülkelerini azınlık hakları konusunda sıkıştıranlar, birçok Afrika ve Asya ülkesinde Müslüman azınlıklara yönelik etnik temizlik faaliyetlerini görmüyorlar. Bu riyakarlıkların, bizi yolumuzdan ve haklı mücadelemizden alıkoymasına izin veremeyiz. Müslüman, i'lay-ı kelimetullah için tüm dünyada hak ve adaletin tecellisi için çalışmak zorundadır.