İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonrasında ortak açıklama yapılıyor .

Zirve sonrasında yapılan açıklamalarda öne çıkanlar şöyle;

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

-Bu zirveye Sayın Erdoğan'ın daveti ile geldik. Bu zirveyi ender zirvelerden biri olarak görüyorum. Bu karar BM'ye ve uluslararası anlaşmalara karşı bir karardı. Özellikle de BMGK'nın 14 üyesi bu karara tepki gösterdiler ve bun kabul etmediklerin belirttiler. İslam dünyasının herakata geçmesi gerekiyordu. Bizler şunu net bir şekilde ifade ettik, Bundan sonra ABD'yi arabulucu olarak kabul edemeyiz. Bugün itibariyle bir arabulucu için tarafsızlık şartını yitirmiştir. Bu kararın iptali için BM'ye başvuracağız. ABD'de taraf olduğu için devre dışı kalacak. Güvenlik konseyine gideceğiz. Bütün İslam ülkeleri somut projelerle Kudüs halkını desteklemeleri gerekiyor. Bunu yapmazsak belki de ülkelerini terk etmek zorunda kalacaklar. Tüm din adamlarına ve liderlerine yanımızda oldukları için teyekkür ediyorum. Bu halkın bir arada olduğunu gösterdiler. Sayın Erdoğan'a zirveyi tertip ettikleri için teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Bu teşkilatın varlık gayesi Kudüs'ün statüsünü korumaktır. Bu zirve bugün de kritik bir toplantı gerçekleştirdik. Kudüs'ün sahipsiz olmadığını gösterdiğimize inanıyorum. Trump'ın açıklamasının ardından İİT Dönem Başkanı olarak yoğun bir çaba sarf ettim. Bu kararın gayrimeşru olduğunu barışı sekteye uğratacağını anlattık. Artık İİT'nin tüm yetkililerinin arabulucuları kim olabilir, bu değerlendirilmeli. Taraf olanla değil tarafsız olanla süreç yürütülebilir. Bugüne kadar tezgah hep İsrail'e çalışmıştır. Biz burada Kudüs'ün sahipsiz olmadığını gösterdik. Haritaları görüyorsunuz İsrail sürekli büyüyor. İsrail topraklarının nereden nereye büyüdüğünü görüyorsunuz. İsrail neredeyse tamamına yerleşmiş durumda. Tamamını almaya çalışıyor. Şu anda sıyonist mantık Sultan Abdülhamit'e yaptıramadıklarını yapmaya çalışıyorlar. Tüm ikazlara rağmen ABD ahlak ve hukuk dışı açıklamalarını yaptı. Bu kararın kıymeti harbiyesi yoktur. Tüm İİT üyesi ülke yetkililerine davet mektubu gönderdim. Bu sadece müslümanların meselesi değil. Kudüsteki mukaddes mekanların hamisi ünvanını taşıyan Ürdün Kralı da bizi destekledi. Dışişleri Bakanları toplantısı da buraya alındı. Bu arada Sayın Papa'nın ayrıca telefon diplomasisi de yürüttük. Filistin'e verdikleri destekle öne çıkan ayrıca ülkeler oldu. Çok kısa sürede organize olunmasına rağmen bu tablonun herkese örnek olmasını istiyorum.

-Zirveden önce yapılan toplantılarla hazırlık yapıldı. Konsey bir karar hazırlayıp kabul etti. Nihai bildirinin yanısıra Kudüs'e Özgürlük başlıklı 'İstanbul Deklarasyonu' da yayımlandı.