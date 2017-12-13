İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıma kararı damga vurdu.

Türkiye’nin dönem başkanlığında toplanan İİT Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirve kapsamında, ilk olarak sabah saatlerinde Dışişleri Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı.

Zirvenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'yi, attığı son derece yanlış, provokatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ederken, Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararının tehlikeli olduğunu belirterek, Kudüs'ün Arap Müslüman ve Hristiyan kimliğini değiştirmeye çalışmanın, terörizmi ve aşırılığı destekleyeceğinden emin olduğunu aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise artık işgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması için çalışmak gerektiğini söyledi. Abbas, "ABD'nin gelecekte siyasi barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Sonuç bildirisi

Erdoğan’ın, dünyayı Doğu Kudüs'ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağıran önerisi İİT sonuç bildirisinde de yer aldı.

İİT üyesi ülkeler, zirvenin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etti ve bütün devletleri Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs’ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etti. BM Güvenlik Konseyi’ne de derhal sorumluluklarını üstlenmesi, Kudüs'ün yasal statüsünü teyit etmesi, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son vermesi çağrısı yapıldı.

50'nin üzerinde ülkeden katılım oldu

İİT Olağanüstü Zirvesi'ne 50'nin üzerinde ülkeden katılım olurken, Afganistan, Azerbaycan, Brunei, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Komorlar, Lübnan, Somali, Sudan, Ürdün ve Yemen cumhurbaşkanı, devlet başkanı ya da kral, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Cibuti, Kazakistan Meclis Başkanı, Pakistan ve Malezya başbakan, Özbekistan senato başkanı, Umman Sultan'ın özel temsilcisi düzeyinde temsil edildi.

Gözlemci ülkelerden KKTC’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve misafir ülke statüsünde bulunan Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro zirvede hazır bulundu.

Gazetecilerden yoğun ilgi

Zirveye gazeteciler de yoğun ilgi gösterdi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirve kapsamında Hilton Convention Center'da medya merkezi oluşturuldu. Yerli ve yabancı 650 civarında basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı zirveyi, Türkiye dışında 37 ülkeden yayın kuruluşu temsilcisi takip etti.