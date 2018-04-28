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Buradasınız : » » İŞKUR müdürü Kaya istifa etti

İŞKUR müdürü Kaya istifa etti

Türkiye İş Kurumu Müdürü Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

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İŞKUR müdürü Kaya istifa etti

Kırşehir’e hizmet etmek istediği için istifa ettiğini belirten Kaya, "Kırşehir’de bir değişim yakalayacağıma inanıyorum. Seçimler için a-b-c planım yok. Sadece kendim var. Kimseyle kavga etmeden süreci tamamlayacağım” dedi.

“Şeref ve onurla mücadele ederek görev yaptım” ifadelerini kullanan Kaya, “17 yıllık süreçte AK Parti’nin bir çok kademesin de görev aldım. Kırşehir’de güzel bir sonuç yakalayacağımıza inanıyorum. Şahsımın adayıyım. Cumhurbaşkanının dışında kimsenin adamı ve adayı olmadan başvuruda bulundum. AK Parti ve davaya yakışır bir süreç temenni ediyorum. Yapılan her çalışma güzel hizmet olarak dönecek geriye” diye konuştu.

Kaynak: AA

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