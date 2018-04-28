İŞKUR müdürü Kaya istifa etti

Kırşehir’e hizmet etmek istediği için istifa ettiğini belirten Kaya, "Kırşehir’de bir değişim yakalayacağıma inanıyorum. Seçimler için a-b-c planım yok. Sadece kendim var. Kimseyle kavga etmeden süreci tamamlayacağım” dedi.

“Şeref ve onurla mücadele ederek görev yaptım” ifadelerini kullanan Kaya, “17 yıllık süreçte AK Parti’nin bir çok kademesin de görev aldım. Kırşehir’de güzel bir sonuç yakalayacağımıza inanıyorum. Şahsımın adayıyım. Cumhurbaşkanının dışında kimsenin adamı ve adayı olmadan başvuruda bulundum. AK Parti ve davaya yakışır bir süreç temenni ediyorum. Yapılan her çalışma güzel hizmet olarak dönecek geriye” diye konuştu.

Kaynak: AA