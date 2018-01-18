İSİPAB: ABD'nin Kudüs kararı endişe verici

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 13'üncü Konferansı sona erdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı konferansın sonuc bildirisini İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi açıkladı. Buna göre, terörizm bir inanç, düşünce ve yöntem olarak kınanırken, İslam ülkeleri arasında iş birliğinin artmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ayrıştırıcı" ifadeleri kınandı ve Kudüs'ün Washington yönetimi tarafından "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasının "endişe verici olduğu" belirtildi.

Filistin sorununun çözümüne verilen desteğe vurgu yapılan bildiride, Yemen ve Myanmar'daki insani durumdan kaygı duyulduğu da aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride, terör ve şiddetle ortak mücadele edilmesi istendi.

İSİPAB hakkında

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 1998'de alınan kararla kurulan İSİPAB'ın 13'üncü Konferansı'na 44 ülkeden temsilci katıldı. Konferansta 17 ülke meclis başkanı, 14'ü ise meclis başkan yardımcısı seviyesinde temsil edilirken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den katılım olmadı.

Tahran'daki konferansta birliğin genel sekreterlik görevini 2008'den bu yana yürüten Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, görevini Senegal Meclisi Temsilcisi Muhammed Kureyşi Niyas'a devretti. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İSİPAB'ın 54 üyesi var.

Kaynak: AA