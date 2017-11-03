'İsim ve nam için değil, vatan, millet sevdalısı olduğumuz için çalışıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi binası açılışı, Eğitim Fakültesi binasının temelinin atımı ve 2017-2018 akademik yıl açılışı için düzenlenen toplu törene katıldı.

Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Çavuşoğlu, saldırıda şehit düşen er Sercan Kara'nın Isparta'daki cenaze törenine katıldığını hatırlattı.

Hainlerden hesap sorulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Şehitlerimizin, yiğit kahraman arkadaşları anında o hainlerden hesabını sormuştur, soruyor. İçeride ve dışarıda kökünü kazıyınca kadar teröristlerden hesap sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"100. yıl dönümüne Cumhuriyetimiz çok güçlü bir şekilde girmeli"

Eğitim konusunda Alanya'nın ilklerin şehri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ilçedeki velilerin ilkokul ve ortaokul konusunda birçok seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

İlçede Sosyal Bilimler Lisesinden, İmam Hatipe kadar bütün okulların olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Antalya'da ayrıca iki üniversite olduğunu, her ile böyle bir şeyin nasip olmadığını bildirdi.

Eğitim konusunda hedeflerinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Neden eğitime önem veriyoruz? Çünkü Türkiye olarak hedeflerimiz var. 2023 hedeflerimiz var. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümüne Cumhuriyetimiz çok güçlü bir şekilde girmeli. Ama sadece 2023 hedefini yaparsak, gerçek hedeflerimize ulaşamayız. 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Gelecek nesillerimizi iyi yetiştirelim ki o hedeflere ülkemizi ve milletimizi ulaştırsınlar. O yüzden eğitime önem veriyoruz. O hedeflere de inşallah Türkiye Cumhuriyeti ulaşacak."

"İsim ve nam için çalışmıyoruz"

ALKÜ ilk kurulduğunda okulun 10 bin öğrencili bir üniversite olacağını söylediğini belirten Çavuşoğlu, gelecek yıl üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ve Mühendislik Fakültesinin bazı bölümlerinin öğrenci alacağı müjdesini verdi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin 90 bin öğrenciye sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ALKÜ'nün 50 bin öğrenci hedefine ulaşacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, ALKÜ'nün Cikcikli Kampüsüne isminin verilmesine prensip olarak karşı olduğuna işaret ederek, "İsim ve nam için çalışmıyoruz. Vatan, millet sevdalısı olduğumuz için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cikcikli Kampüsüne Bakan Çavuşoğlu'nun ismi verilecek

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin çıkarları için dünyanın her yerinde koşturduğunu, aynı zamanda Alanya sevdalısı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun Alanya'ya yaptığı en önemli katkının ALKÜ'nün kazandırmak olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, "Cikcikli'de üniversitemize kampüs yapılmak için yine bakanımızın desteğiyle tahsis edilen bin 100 dönümlük bir alan bulunmaktadır. Bakanımız uygun görürse, buraya yapılacak kampüse 'Mevlüt Çavuşoğlu Kampüsü' adını vermek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pınarbaşı, Çavuşoğlu'na plaket, Mühendislik Fakültesi öğrencileri de hayırsever iş adamı Rafet Kayış'a fakültenin resmini verdi.

Kaynak: AA