  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Işık, mezun olduğu okuldaki öğretmenler günü kutlamasına katıldı

Başbakan Yardımcısı Işık, insanlığın nasıl bir geleceğe sahip olacağını belirleyenlerin öğretmenler olduğunu söyledi.

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Işık, mezun olduğu okuldaki öğretmenler günü kutlamasına katıldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, insanlığın nasıl bir geleceğe sahip olacağını belirleyenlerin öğretmenler olduğunu söyledi.

Işık, mezunu olduğu İzmit İmam Hatip Lisesi 9-A sınıfında Öğretmenler Günü kutlamasına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık "İnsanı şekillendiren mesleğe öğretmenlik deniyor. Dolayısıyla insanlığın nasıl bir geleceğe sahip olacağını da birinci derecede belirleyici faktör öğretmenler. Zor bir meslek. Öğretmenlik sadece, bilgiyi transfer eden meslek değildir. Öğretmenlik aslında insanlara rol model olan insanların hayatlarında örnek aldığı bir model de olmaktır o açıdan zor bir meslektir ama kutsi bir meslek."  dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: izmit, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
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