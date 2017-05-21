İşgalci Rus subayın cesedini inceleme çalışmaları sürüyor

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş olarak bulunan ve işgalci bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin, "Cesedin kimliğinin belirlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu süreçte hassas davranmak lazım. Teknik bir konu ve buna kurul, yani teknik bir heyet karar verecek." dedi.

Kentin Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bir süre önce yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta yer alan ve üniformasıyla gömülen işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabut ile Kars Müzesi'ndeki depoda muhafaza altında tutuluyor.

Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da bulunan Rus subayın cesedinin çıkartılması sırasında titiz bir kazı çalışması yapıldığını ve kimlik tespit çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

"Cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya'nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu" yönünde bazı haberler çıktığını anımsatan Alantar, "Cesedin kimliğinin belirlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu süreçte hassas davranmak lazım. Teknik bir konu ve buna kurul, yani teknik bir heyet karar verecek." diye konuştu.

"Heyetin incelemesi beklenmeli"

Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp de cesedin kimliğini belirleme çalışmalarına devam edildiğini belirterek, bu çerçevede bakanlıkça akademisyenlerin de yer alacağı bilim heyeti oluşturulacağını, kısa süre önce cesede ön inceleme yapan konservatörlerin de yeniden inceleme yapacağını bildirdi.

Rus subayın kimliğinin bu çalışmalarla saptanmasına çalışılacağına dikkati çeken Alp, "Bakanlığın kuracağı heyetin kimlik tespiti konusundaki incelemesi beklenmeli." ifadesini kullandı.