İş dünyasının gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16-17 Ekim'de bakanlar ve iş adamlarıyla Polonya'ya gerçekleştirileceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz, yaptığı değerlendirmede, Polonya'nın Türkiye için Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Polonya'nın yabancı sermaye yatırımları ve Avrupa Birliği'nin (AB) destekleriyle Türk firmaları ve yatırımcıları için önemli potansiyel taşıdığına işaret eden Güleryüz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2000 yılından bu yana düzenli olarak arttığını belirtti.

Güleryüz, "Ekonomi Bakanlığımızın ihracat ve yatırım destekleriyle ileriki dönemde ticaret hacminin daha da yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Polonya'da yerleşik Türk firmalarından birçoğunun tekstil-giyim, gayrimenkul, perakende ve toptancılık sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Güleryüz, şöyle devam etti:

"Polonya'da konut projeleri, telekomünikasyon, otel, hastane ve iş merkezi gibi büyük ölçekli inşaat projelerinde önemli fırsatlar bulunuyor. AB kaynaklarından Polonya'ya 2020 yılına kadar tahsis edilen mali desteklerin bir kısmı da insan kaynakları, teknolojik yenilik geliştirme, çevre koruma ve tarımın modernizasyonu için kullanılacak. Ülkedeki bu tip yenileme ve geliştirme faaliyetleri Türk firmaları açısından önemli fırsatlar oluşturmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasının ve iş ilişkilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Güleryüz, "İnanıyorum ki bu forum her iki ülke iş dünyası temsilcileri için de ekonomik iş birliği imkanlarının masaya yatırıldığı ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir platform oluşturacaktır. Her yerde olduğu gibi Polonya'da yatırım için de uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Karşılıklı güven teminine zaman ayırmak lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin hedefleri Polonya için fırsat

Polonya-Türkiye İş Konseyi ?Eşbaşkanı Dariusz Oleszczuk da Türkiye ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu, bunun da Polonyalı iş adamları için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirmelerin, Türk ekonomisinin gelecek dönemde yılda en az 3-4 aralığında istikrarlı bir büyüme göstereceği yönünde olduğunu vurgulayan Oleszczuk, şöyle konuştu:

"Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahip ve 2023 yılına kadar ilk 10'a girme hedefi var. Bu hedef ihracatın büyütülmesi ve yabancı ortaklarla iş birliğine dayanıyor. Bu durum, Polonya'daki firmalara da önemli fırsatlar sunacak. Polonya-Türkiye ticareti oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Uzmanlar, söz konusu ticaretin yakın zamanda 10 milyar avroya ulaşmasının mümkün olduğunu söylüyor."

Oleszczuk, Polonya'nın Orta ve Doğu Avrupa Bölgelerinde yatırım için en cazip destinasyonların başında geldiğine işaret ederek, "Polonya, Dünya Bankasının son yayınlanan yıllık 'İş Yapma Kolaylığı Raporu'na göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içindeki yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında iş yapma kolaylığında en fazla iyileştirme yapan ülke konumunda. Bu faktörler ve ülkenin stratejik konumu, AB ülkelerine ulaşmak isteyen şirketler için kritik önemde." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya hükümetinin havacılık, silah sanayisi, otomobil parçaları, gemi sanayisi, bilişim teknolojisi, kimya sanayisi, mobilya ve gıda işleme alanlarında ülkenin rekabet edebileceğine inandığını anlatan Oleszczuk, bu sektörlerin Türk şirketleri için uzun soluklu iş fırsatları sunduğunu dile getirdi.

Dış ticaret hacmi son 10 yılda iki kat arttı

Polonya'nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülen Türkiye-Polonya ticari ilişkilerinde, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği uygulamaları esas alındı.

AB'nin kriz yaşadığı dönem istikrarını korumayı başaran Polonya ekonomisi yaklaşık 500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. AB'deki 6. büyük ekonomi olan ülke, 14 özel ekonomik bölgesi ve sağlanan teşviklerle Türk şirketleri için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Polonya, 2007'den bu yana toplamda yaklaşık 123 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekti. Yabancı sermayenin Polonya’yı tercih etmesinin başlıca sebepleri arasında; ülkenin AB üyeliği ve Orta Avrupa'daki konumu, kalifiye iş gücü, büyük şirketlerle iş birliğine hazır çok sayıda işletmenin varlığı, Ar-Ge çalışmaları, iyi yönlendirilmiş devlet yardımları ve üniversitelerle iş birliğine hazır tekno parklar gösteriliyor.

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusa sahip ülkede, kişi başına düşen milli gelir 12 bin 500 dolar seviyesinde seyrediyor. Polonya'da büyüme oranı yüzde 3'ün üzerinde görünürken, enflasyon oranı yüzde 1, işsizlikde yüzde 8 civarında kayıtlarda yer alıyor.

Polonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasında hizmetler sektörünün yüzde 62,9, sanayi sektörünün yüzde 34,5, tarım ve hayvancılık sektörünün ise yüzde 2,6'lık payı bulunuyor.

Geçen yılki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 400 milyar dolar olan Polonya, bunun yaklaşık 6 milyar dolarını Türkiye ile gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2006'ya göre iki kat artış gösterdi.

Geçen yıl Türkiye'nin Polonya'ya ihracatı, bir önceki yıla oranla yüzde 13,8 oranında artışla 2,6 milyar dolara çıktı. İthalat ise geçen yıl, 2015'e göre yüzde 9 artışla 3,2 milyar dolara yükseldi.

Polonya'ya, yılın dokuz aylık döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik azalışla 1,9 milyar dolara geriledi. Türkiye'nin Polonya’dan ithalatı ise yüzde 10 azalışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Polonya'ya yaptığı ihracatta başlıca kalemler; tekstil ve hazır giyim, motorlu kara taşıtları, makine ve cihazlar, yaş meyve ve sebze, mücevher, tütün ve beyaz eşya oldu.

Türkiye'nin ithalatında ise motorlu kara taşıtları, taşkömürü, makineler, kimyasallar, kozmetik, mobilya, çikolata ve şekerleme ana kalemleri oluşturdu.