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Buradasınız : » » İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltına alındı

İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iş adamı Verdal Hosta gözaltına alındı.

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İş adamı Verdal Hosta FETÖden gözaltına alındı

Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. aa

Etiketler: iş adamı Verdal Hosta, fetullahçı terör örgütü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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