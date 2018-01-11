İran'ın Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 06.48'de meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA