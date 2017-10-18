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İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

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İrandan Türkiyeye kritik ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cihangiri, Başbakan Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak. 

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile 28 Eylül'de telefonla görüşmüştü.

Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: türkiye, iran, cihangiri, son dakika
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