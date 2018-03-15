İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere veda

11 Mart Pazar günü Başaran Holding'e ait özel jet, Dubai dönüşünde İran'da düşmüş, uçaktaki Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.

İran'daki incelemelerin ardından 10 cenaze 14 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. 9'u son yolculuğuna uğurlandı.

Nişanlısı bir an olsun yanından ayrılmadı, aile gözyaşlarına hakim olamadı

Öğle saatlerinde Mina Başaran'ın cenazesi annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından gasilhaneden alındı. Sinem Akay'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı. Burcu Gürdoğan Urfalı'nın cenazesini de yakınları ve eşi gasilhaneden aldı.

Başaran, Akay ve Urfalı'nın cenazeleri daha sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi.

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran

Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Hüseyin Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer son ana kadar Başaran'ın tabutunun başından ayrılmadı.

Burcu Gürdoğan Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı tabuta sarılarak ağladı.

Aileleri, bu acı gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Başbakan Mesut Yılmaz da yalnız bırakmadı.

Feci kazada hayatını kaybeden Mina Başaran, Burcu Gürdoğan Urfalı ve Sinem Akay cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Sonsuza dek birlikte...

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Acılı aileler, cenazelerin camiye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi.

Ayşe And'ın annesi

Ayşe And'ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And, Aslı İzmirli'nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami'nin aralarında olduğu yakınları kabul etti. Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

Aslı İzmirli'nin anne ve babası

Aslı İzmirli'nin nişanlısı Bassam Houssami

Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

Kaybettiği nişanlısı Aslı İzmirli'nin tabutuna cenaze aracına kadar omuz veren Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

İki arkadaş da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Liana Hananel ve Jasmin Baruh Siloni

Kazada hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi.

Eda Uslu'nun annesi fotoğrafına sarılarak ağladı

Uçaktaki 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Bediha Uslu ile sağlık görevlileri ilgilendi. Uslu'nun tabutuna duvak konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı'na defnedildi.

Melike Kuvvet, binbaşı rütbeli tulumuyla uğurlandı

Melike Kuvvet'in cenazesi Konya'da Hacı Veyis Camii önüne getirildi.

FETÖ kumpasıyla pilot yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yapan bekar Melike Kuvvet'in, mayıs ayında binbaşı rütbesiyle yeniden görevine başlamaya hazırlandığı belirtildi. Türk bayrağına sarılı Kuvvet'in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu kondu.

Anne Emine Kuvvet, kızının tabutuna sarılıp, binbaşı tabutunu öptü. Kız kardeşi İlknur Kuvvet de, tabuta sarılıp ağladı.

Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun ise 16 Mart'ta Bursa'da toprağa verilecek.

Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenaze işlemleri İran'da devam ediyor.

Kaynak: AA, İHA, DHA