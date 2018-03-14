İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenler Türkiye'ye getirildi

Başaran Holding'e ait özel jet uçağının Dubai dönüşünde İran'da düşmesiyle, hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi yapılan incelemelerin ve DNA testlerinin ardından Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağı Diyarbakır'a indi ve burada yakıt ikmali yaparak tekrar havalandı. Cenazaleri taşıyan uçak öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inecek. Kaza sonrası olay yerine giden aileler de sabah İran'dan gelen İstanbul'a döndü.

İran Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, "uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesine henüz ulaşılamadı" iddiası yer aldı. Gebeş'in kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Cenazesi, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek.

Türk büyükelçi İran Sağlık Bakanı ile görüştü

İran Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren yolcuların cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi için İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilmesi ve cenazelerin Türk yetkililere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Ayrıca görüşme sırasında İranlı Bakan, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA, TRT Haber