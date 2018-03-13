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Buradasınız : » » İran'da düşen jet için incelemeler devam ediyor

İran'da düşen jet için incelemeler devam ediyor

Ulaştırma Bakanlığı, kaza nedeninin belirlenmesi için kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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İranda düşen jet için incelemeler devam ediyor

Başaran Holding'e ait özel iş jetinin, 11 Mart Pazar günü Türkiye saatiyle 17.39’da İran’ın Çaharmahal - Bahtiyari eyaletindeki Kiyar ilçesine düşmesine yönelik inceleme, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki 4 personel ve İranlı yetkililer tarafından devam ediyor. 

Ulaştırma Bakanlığı, kaza nedeninin belirlenmesi için kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, "Söz konusu incelemenin ardından kazanın nedenleri ortaya çıkacak ve hazırlanan ön rapor yayımlanacak. Diğer taraftan kazazedelerin naaşlarının ivedilikle ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımız, İran tarafıyla çalışmalar yürütmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: jet, iran, başaran holding, ulaştırma bakanlığı
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