'İran ve Irak'la işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde yapılan gayrimeşru referanduma ilişkin, "Bölgede bir parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve burada oluşturulmaya çalışılacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konularda İran, Türkiye, Irak olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz gerek İran'da gerek Irak'ta, Türkiye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, farklı etnik gruptaki insanlar değil, bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır." dedi.

"Somut adımlar atılmaya başlandı"

Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Somut adımlar gayet tabii ki atılacak, atılmaya başlandı. Şu anda Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye'deki ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak'a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık."

"Yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek"

Yıldırım, "Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece AK Partili belediyelerle de sınırlı değil. Hangi partiden olursa olsun yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek." dedi.