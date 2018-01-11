İran ve Irak beşik gibi sallanıyor

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Yerel saatle 06.48'de meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Irak'ta 5,3 büüyklüğünde deprem
Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Depremin Erbil ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta da hissedildiği belirtti.
ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezi de, Irak-İran sınırında 5.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldiğini açıkladı.
İran'da bir deprem daha
İlk depremin ardından İran'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremlerde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Reuters