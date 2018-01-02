İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Düşmanlarımız isyan çıkarttı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestolar hakkında ilk kez konuştu.

Hamaney, "Düşmanlarımız isyan çıkarttı. Para, silah ve ajanları kullanarak ülkeyi karıştırdı." dedi.

İran’daki gösteriler neden başladı?

İran'daki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 26 kişi hayatını kaybettiİran'daki protestolar şiddetlenerek sürüyor: 26 kişi hayatını kaybetti

Protestolar 6 gündür devam ediyor

İran'da 6 gündür devam eden ve 26 kişinin hayatını kaybetttiği protestolar, ABD ve İsrail tarafından desteklendi.

İran'daki gösterilere kim, ne dedi?

Kaynak: TRT Haber