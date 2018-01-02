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Buradasınız : » » İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Düşmanlarımız isyan çıkarttı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Düşmanlarımız isyan çıkarttı

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran'daki protestolar hakkında açıklama yaptı. Hamaney, "Düşmanlarımız isyan çıkarttı." dedi.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Düşmanlarımız isyan çıkarttı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestolar hakkında ilk kez konuştu.

Hamaney, "Düşmanlarımız isyan çıkarttı. Para, silah ve ajanları kullanarak ülkeyi karıştırdı." dedi. 

İran’daki gösteriler neden başladı?

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Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İran Dini Lideri Ali Hamaney, iran
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