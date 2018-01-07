İran Devrim Muhafızları: Galip geldik

Yönetim karşıtı protestoların bir haftadan fazla devam ettiği İran'da Devrim Muhafızları, protesto gösterilerine katılanların yenilgiye uğratıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın sitesinde yer alan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları, on binlerce Besiç gücü, polis ve İstihbarat Bakanlığı'nın da katkısıyla ülke genelinde ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yaratılmış olan karışıklık zincirini kırdı" ifadeleri kullanıldı.

İran'da 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, ülke genelinde pek çok şehre birden yayılmış ve yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Gösteriler sırasında en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, protestoculara destek sözü vermişti.

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Kaynak: Reuters