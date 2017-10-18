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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri yarın Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri yarın Türkiye'ye geliyor.

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri yarın Türkiyeye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri yarın Türkiye'ye geliyor. 

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için yarın Ankara'ya gelecek İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile 28 Eylül'de telefonla görüşmüştü.

Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız." ifadelerini kullanmıştı. AA

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri
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