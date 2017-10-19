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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri Ankara'da

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri Ankarada

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ankara'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Cihangiri'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. 

Ardından Yıldırım ve Cihangiri ikili görüşmeye geçti.

Irak'taki gayrimeşru referandum sonrasında yaşananlar ile Suriye'deki gelişmeler o görüşmenin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

Görüşmede, Erbil yönetimine karşı atılan adımların, uygulanan yaptırımların ve bundan sonraki sürecin değerlendirilmesi bekleniyor.

Astana sürecinin ardından oluşturulan çatışmasızlık bölgeleri ile İran, Rusya ve Türkiye'den bölgede görev yapacak gözlemcilerin çalışmaları ele alınıyor.

Görüşme sonrası Yıldırım ve Cihangiri'nin ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. TRTHABER

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Başbakan Yıldırım
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