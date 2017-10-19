'Irak'la, İran'la ortak iş birliği sorunu kan dökülmeden çözer'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşı olan muhtarların yetkilerinin artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, muhtarların sorunlarını kendisine aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde parlamentoda bu sorunları kendisinin ve milletvekili arkadaşlarının dile getireceğini ifade etti.

Konuşmasının ardından, "eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Düne göre iyiye doğru bir gidiş var. Daha önce de ifade etmiştim, bütün dualarımız Deniz Bey'le birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur" yanıtını verdi.

"Türkiye yardım yapmalı"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise " Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak'la, İran'la ortak iş birliği gerçekleştirilebilinirse, bölgede kan dökülmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Bir Arap-Kürt çatışmasının bölgeye büyük zararlar vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bölge halklarının, Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler, Ezidiler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanlar, özellikle siviller çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı, o insanlara yardım yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA