Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 89 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine dört ayrı hava harekatı düzenledi.

Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89'a yükseldi.

TSK bu sabah saatlerinde, 5 Nisan'da Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlediğini açıklamış, gerçekleştirilen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefi imha ettiğini bildirmişti.

Bu operasyonda da silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. 1-2 Nisan'da da Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber