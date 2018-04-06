  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.054
    EURO 4.957
  • BIST 114836.27
    ALTIN 172.609
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 89 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 89 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89'a yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyine hava harekatı: 89 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine dört ayrı hava harekatı düzenledi. 

Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89'a yükseldi.

TSK bu sabah saatlerinde, 5 Nisan'da Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlediğini açıklamış, gerçekleştirilen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefi imha ettiğini bildirmişti.

Bu operasyonda da silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. 1-2 Nisan'da da Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zap, terörist, Irak, hava harekatı, Hakurk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER