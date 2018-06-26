Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan, Zap bölgeleri ve Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/aw2WlHGqTl — TSK (@TSKGnkur) 26 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber