Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 hedef imha edildi

TSK, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dün (1 Nisan) Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk-Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Gerçekleştirilen hava harekatında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı 8 hedef imha edildi.
Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 01 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. pic.twitter.com/c3Vh5D4Ojv— TSK (@TSKGnkur) 2 Nisan 2018
Kaynak: TRT Haber