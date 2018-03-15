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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 8 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

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