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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakkari Yüksekova bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 

Harekatta bölücü terör örgütü silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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