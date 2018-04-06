  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.06
    EURO 4.966
  • BIST 114949.78
    ALTIN 172.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 59 teröristin etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 59 teröristin etkisiz hale getirildi

01-02 Nisan 2018 tarihlerinde, Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekatında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyine hava harekatı: 59 teröristin etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 01-02 Nisan'da Irak'ın kuzeyine üç ayrı hava harekatı icra ettiğini açıkladı. 

Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi. 

TSK bu sabah saatlerinde, 5 Nisan'da Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlediğini açıklamış, gerçekleştirilen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefi imha ettiğini bildirmişti. Bu operasyonda da silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zap, terörist, Irak, hava harekatı, Hakurk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER