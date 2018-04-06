Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 59 teröristin etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 01-02 Nisan'da Irak'ın kuzeyine üç ayrı hava harekatı icra ettiğini açıkladı.

Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK bu sabah saatlerinde, 5 Nisan'da Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlediğini açıklamış, gerçekleştirilen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefi imha ettiğini bildirmişti. Bu operasyonda da silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber