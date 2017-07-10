  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'ca, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 teröristle Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirilirken Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, eylem hazırlığındaki üç teröristi etkisiz hale getirirken bir Doçka uçaksavar mevzisi ile barınağı imha etti. 

Etiketler: Irak, hava harekatı
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