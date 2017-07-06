Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan bir korugan ve 3 silah mevzisi imha edildi, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğle saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce kullanılan bir korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği harekatta, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.