Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen,7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.