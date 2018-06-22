Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

TSK'nın Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında silahlı 15 terörist etkisiz hale getirildi.

22 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, silahlı 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/jgEuUGdS7K — TSK (@TSKGnkur) 22 Haziran 2018

TSK bugün, Irak'ın Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiğini duyurmuş, silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber