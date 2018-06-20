Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine hava harekâtı düzenledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından yapılan operasyonda silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

20 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/zvdw8hvlIZ