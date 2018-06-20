  • 20 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.741
    EURO 5.494
  • BIST 94687.15
    ALTIN 194.063
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat bölgesinde 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine hava harekâtı düzenledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından yapılan operasyonda silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sinat, ırak'ın kuzeyi, hava harekatı, Avaşin-Basyan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER