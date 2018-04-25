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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 hedef imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlediği hava harekatında teröristlere ait 10 hedefi imha etti.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 10 hedef imha edildi

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil, Avaşin ve Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 10 hedefin imha edildiği belirtildi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Irak, hava harekatı
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