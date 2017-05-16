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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA), hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hareket kapsamında ateş altına alınan bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri tam isabetle vurularak imha edildi. İlk belirlemelere göre 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gerildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları ve İHA'lar emniyetle üslerine döndü.

TSK'dan hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Etiketler: silahlı insansız hava araçları, silah mevzileri, Savaş uçakları, Irak, Türk Silahlı Kuvvetleri
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