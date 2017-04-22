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Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

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Irakın kuzeyindeki terör yuvaları imha edildi

Güvenlik güçlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'te devam eden operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde devam eden operasyonda ise 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 366 muhtelif çapta fişek, 2 el bombası, 1 el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde devam eden operasyonda da tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Muş'ta, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında ise teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, el yapımı patlayıcı, silah, mağara, Sığınak, hava harekatı
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