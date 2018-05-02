Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 01 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 01 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/tDQrNIU9vQ — TSK (@TSKGnkur) 2 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber