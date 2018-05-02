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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Hakurk bölgesine gerçekleştirdiği hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

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Irakın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 01 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör, Irak, hedef, hava harekatı
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