  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.632
    EURO 5.382
  • BIST 95354.08
    ALTIN 186.928
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu imha edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan hedefler tam isabetle vurularak imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER