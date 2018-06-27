Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan hedefler tam isabetle vurularak imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan hedefler tam isabetle vurularak imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
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