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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu.

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Irakın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, silah mevzisi, PKK, hava harekatı
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