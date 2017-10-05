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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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Irakın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Metina bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Bölgede bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

Erzincan kırsalına hava harekatı

Öte yandan, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
 

Etiketler: tsk, PKK, operasyon, Irak, hava harekatı
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