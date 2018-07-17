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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Irakın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta bölücü terör örgütünün silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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