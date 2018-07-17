Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütünün silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/yJ1LgKyvdS— TSK (@TSKGnkur) 17 Temmuz 2018
Kaynak: TRT Haber