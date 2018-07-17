Gündem » Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi Buradasınız : Ana Sayfa

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

17 Temmuz 2018 Salı 12:02





